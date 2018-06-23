Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da çocuk kaçırma girişimi iddiası Video

Adana'da çocuk kaçırma girişimi iddiası Video

- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi - Adli tıp biriminin dış görüntüsü - Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması - Merkez Çukurova ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunu ailesiyle kaldığı otel odasından kaçırmaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da gece yarısı 5 yaşındaki bir kız çocuğunu ailesiyle kaldığı apart otelden kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde apart otel olarak kullanılan binada bir kız çocuğunun zorla tutulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.Olay yerine giden polisler yaptıkları araştırmada, bir kişinin, 5 yaşındaki kız çocuğunu ailesiyle kaldığı apart otelin beşinci kattaki odasından kaçırmaya çalıştığını ancak yakınlarının durumu fark etmesi üzerine kaçtığını belirledi.Zanlının eşkal bilgisi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, çocuğu kaçırmaya çalışan kişinin aile ile aynı katta başka bir odada kalan Emrah Ç. (30) olduğunu tespit etti.Odasında gözaltına alınan Emrah Ç, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Polis Adli Tıp Akalan Kız Çocuğu Trol 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı