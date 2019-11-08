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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da çocuğu silahla vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da çocuğu silahla vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

- Adli Tıp Biriminden görüntü - Zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada bir çocuğu silahla vurduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.Merkez Yüreğir ilçesinde önceki akşam çıkan silahlı kavgada A.K'yi (15) tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Erol T'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı Erol T'nin olay günü alacak meselesi yüzünden tartıştığı Selahattin K'yi darbettiği, daha sonra Erol T'nin yanına gittiği ve çıkan kavga sırasında A.K'nin silahla vurulduğu ileri sürüldü.Adliyeye sevk edilen zanlı Erol T, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Yaralı A.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - OlayYeşil Bağlar Mahallesi'nde iki gün önce çıkan kavgada A.K, başından tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullandığı iddia edilen Erol T'yi yakalamıştı.

Polis Aracı Silahlı Kavga Savcılık Sorgusu Kalamış Avcılık 

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