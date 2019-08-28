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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da çiftliğin saman deposunda yangın

Adana’da çiftliğin saman deposunda yangın

Samanlıktaki yangından görüntü

Lyon Bild İş Makinası Hayvan Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. Yangının ortasında kalan bir traktör kullanılamaz hale gelirsen çiftlikte büyük zarar oluştu. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu’na ait hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. Yangında alevlerin ortasında kalan ve çiftlikte kullanılan bir traktör, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile yangına müdahale edildi. 2 iş makinasınında kullanıldığı müdahalede yangın uzun uğraşlar sonucu alınabildi. Çiftlik sahipleri, zararlarının 1,5 milyon lira olduğunu kaydetti.
(EMR-
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