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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adana'da CHP İl Başkanlığı önünde çadırlı eylem İzle

Adana'da CHP İl Başkanlığı önünde çadırlı eylem İzle

Nuri Olgun'un çadır kurması

2010 Yılı 

-Çadırın içine girmesi
-Olgun'un açıklaması

( ADANA ) - CHP'da basın danışmanlığı yaptığı dönemde sigortasının yapılmadığını ve emeğinin karşılığını alamadığını öne süren Nuri Olgun, il binası önüne çadır kurarak eylem yaptı ADANA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı'nda 2011-2016 yılları arasında basın danışmanlığı yapan ve emeğinin karşılığını alamadığını öne süren Nuri Olgun, il binası önüne çadır kurarak eylem yaptı. Adana'da CHP İl Başkanlığı'nda 2011-2016 dönemlerinde basın danışmanlığı yapan Nuri Olgun, çadır kurarak eylem yaptı. Emeğinin karşılığını alamadığını ileri süren Olgun, CHP İl Başkanlığı binasının önüne çadır kurarak içinde oturdu, 5 dakikalık eylem yaptı. Burada açıklamada bulunan Olgun, basın danışmanlığı yaptığı yıllarda sigortasının yapılmadığını ve parasını alamadığını öne sürerek, "2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin parası yoktu, basın danışmanı bulamıyordu. Ben geldim bu görevi üstlendim. Ancak o zamandan bu zamana kadar partinin belediyesi oldu, parası oldu ama benim emeğim hiçe sayıldı. Bu nedenle CHP Adana İl Başkanlığı'nı kınıyorum" açıklamasını yaptı.
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