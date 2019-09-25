Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı Video



- Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Çok sayıda yaralı var.Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

