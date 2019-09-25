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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı Video

Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı Video

Olay yerinden görüntüler

( ADANA )- Yaralılar hastanelere kaldırıldı, çok sayıda araç zarar gördü ADANA

Hastane Çevik Kuvvet Bombalı Saldırı Saldırı Servis Aracı 


- Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Çok sayıda yaralı var. Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü. Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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