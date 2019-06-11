Adana'da çekiciyle otomobil hırsızlığı yapan şahıs yakalandı İzle

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması

-Adliyeye götürülmesi

-Çalınan otomobillerin görüntüsü



( ADANA )- Adana'da çekiciyle park halindeki iki otomobili çekip, kapı, kontak anahtarı ve beynini değiştirerek satmaya çalıştığı ileri sürülen bir kişi yakalandı ADANA



- Adana'da çekiciyle park halindeki iki otomobili çekip, kapı, kontak anahtarı ve beynini değiştirerek satmaya çalıştığı ileri sürülen bir kişi yakalandı Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi apartmanının oto parkına park ettiği iki otomobilinin sabah kalktığında olmadığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada otomobillerin çekici ile götürüldüğünü tespit etti. Çekici sahibini bulan polis otomobilleri E.Y. (41) isimli şahsın çektirdiğini ve otomobillerin kendisinin olduğunu söylediğini tespit etti. Polis daha sonra da çalınan otomobilleri Yeşiloba Mahallesinde buldu. Otomobilleri emniyet bahçesine getiren polis ekipleri, çekici marifeti ile çalışan araçların, kapı ve kontak anahtarı ile beyninin değiştirilerek satılacağını tespit etti. Polis, yaptığı baskınla zanlıyı da yakaladı. Zanlı E.Y, emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda H.M.K. isimli arkadaşının kendisine 25 bin lira borcu olduğunu, bu borca karşılık iki otomobili almasına söylediğini kendisinin de bunun üzerine çekici ile otomobilleri aldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, polis şimdi her yerde H.M.K.'yi arıyor.

