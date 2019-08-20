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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

- Güvenlik kamerasından detay - Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Kentte farklı tarihler ve ayrı adreslerde 5 bisiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Şüphelilerin kilidini kestikleri bisikletlerle kaçması güvenlik kameralarına yansıdıADANA (AA) - Adana 'da bisiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde farklı tarihlerde ve adreslerde 5 bisikletin kilitlerinin kesilerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin U.A. (26) ve O.P. (29) olduğunu belirledi.Polis, iki zanlıyı evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen U.A. ve O.P, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, şüphelilerin kilidini kestikleri bisikletlerle kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

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