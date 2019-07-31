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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı Video

Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı Video

- Adana 'da bir eve el yapımı patlayıcının atılması - Olay yerinden genel görüntü - Polis ekiplerinin çalışma yapması - Sokakta önlem alan polislerden görüntüADANA (AA) - .Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında uyuyan hane sakinleri bahçede patlama sesi duyunca durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yanı sıra asayiş ekipleri de sevk edildi.Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesinde yaptıkları incelemede, patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını tespit etti.Yapılan araştırmada, evin içeresine atılmak istendiği değerlendirilen patlayıcının pencerenin demir parmaklıklarına çarpması sonucu dışarıda patladığı tespit edildi.Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Parmak Demir Parmaklık Patlama Sesi Polis Ekipleri Kışla 

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