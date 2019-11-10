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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi

- Polis ve şüphelinin eve girişi - Polisin evde arama yapması - Evdeki sahte içkilerden görüntü - Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirdi. Bunun üzerine evdeki şüpheli V.B. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sahte İçki Sahte Rakı 

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