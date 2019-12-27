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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi İzle

Adana'da bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi İzle

Polisin adrese baskın yapması

Adli Kontrol Kaçak Harekete Geç Irak Kaçak İçki 

-Adrese girmesi
-Adreste kaçak içkileri bulması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da polisin yaptığı operasyonda bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde bir adreste kaçak içki olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis yaptığı baskında adreste bin 290 litre kaçak içki ele geçirdi. M.İ. ve M.İ. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Kaçak içkiler ise olay yerinde imha edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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