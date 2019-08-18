Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

- - Yaralı çocuğun görüntüsü - Sağlık ekiplerinin yaralıyı götürmesi - Olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçaktan detayADANA (AA) - Adana 'da yaşanan bıçaklı kavgada üç çocuk yaralandı.Alınan bilgeye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda 18 yaşından küçük iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavgada, Osman Oğulcan Topal karnından (15), Hakan Özdemir (14) göğsünden bıçakla yaralandı, Ramazan Davul ise (15) darbedildi.Yaralı Topal ve Davul 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Özdemir ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklı Kavga 

İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı