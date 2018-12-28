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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

- 112 Acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Bıçakla başından yaralı şahsın hastahaneye kaldırılması - Darp edilmiş şahsın acil sağlık ekiplerince tedavi edilmesiADANA (AA) - Adana 'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde, D.G ve G.C arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.G.C, kavgada D.G'yi kol, yüz ve başından bıçakla yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekleri, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, D.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayda darp sonucu yaralanan G.C. ise kaçtığı ara sokaklarda polis ekipleri tarafından yakalandı.Şüpheli G.C de, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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