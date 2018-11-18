Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Adana'da besicilik yapan vatandaşların hayvanlarına ve paralarına zorla el koyan suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı İzle

Adana'da besicilik yapan vatandaşların hayvanlarına ve paralarına zorla el koyan suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı İzle

Özel harekat polisinin evlere girmesi

Çete Lideri Suç Örgütü Harekete Geç Harekat Polisi Özel Harekat Polisleri 

-Polisten detay
-Sokak başlarında polislerin beklemesi
-Gözaltıların yapılması

( ADANA )- Adana polisi, besicilerden tehditle para ve borçlandırarak hayvanlarını aldıkları ileri sürülen aralarında çete liderinin de bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı ADANA

- Adana'da besicilik yapanlardan tehditle para ve borçlandırarak hayvanlarını aldıkları ileri sürülen aralarında çete liderinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde bazı mahallelerde besicilik yapan vatandaşların hayvanlarına ve paralarına zorla el konulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak zanlılar takibe alındı. Takip sonucunda zanlıların suç örgütü kurarak besicilik yapan vatandaşlara yüksek faizle para verip daha sonrada ödeyemeyenlerin tehditle hayvanlarına ve mallarına el koyduklarını belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından 16 Kasım günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Adana'da eş zamanlı 25 adrese operasyon düzenlendi.
Kaçakçılık ekiplerine özel harekat polisleri de destek verdi. Özel harekat polisi koç başlarıyla kapıları kırarak girdi. Yaklaşık 300 polisle yapılan operasyonun sonunda çete lideriyle birlikte 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları devam ederken suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Adanalı Şehit Gözyaşlarıyla UğurlandıAdanalı Şehit Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Özel Harekat Polisi Mustafa Çetin Son Yolculuğuna UğurlandıÖzel Harekat Polisi Mustafa Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı