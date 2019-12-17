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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu

Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu

- Olay yerinden genel görüntü - Olay yerinde çalışma yapan polis ekiplerinden görüntüADANA (AA) - Adana 'da yol kenarında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.Merkez Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi Tapantepe yolunda, bir kişinin yol kenarında battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.Cesedin boğaz kısmında izler tespit eden polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.İncelemelerin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri Cinayet 

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