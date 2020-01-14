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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Adana’da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı Video

Adana’da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı Video

Polislerin banka etrafını çevirmesi

Çatı Katı Polis Merkezi Hırsız Polis Ekipleri Hırsız Polis 

-Şüphelinin yakalanması
-Şüphelinin gazetecilere cevap vermesi ve ekip aracına bindirilmesi
-Şüphelinin ekip aracındaki görüntüsü
-Çevredeki polislerin görüntüsü
-Polis araçlarından görüntüler
-Banka önünden görüntüler
-Uzun namlulu silahlı polislerden görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA )- Bankanın çatısından başka bir işyerinin çatısına atlayıp kaçmak isteyen hırsız polise yakalandı- Yakalanan hırsız,” Para falan çıkmadı” dedi ADANA

- Adana’da bir bankaya giren hırsız çatıdan kaçmak isterken etrafı kuşatan polisler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli,” Para almak için girdim, para falan çıkmadı” dedi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan bir bankada geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar banka içerisinde birisini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin banka içerisinde olduğunu tespit etti. İsmi öğrenilemeyen şüpheli bankanın çatı katına çıkarak başka bir işyerinin damına atladı. Bu sırada polis ekipleri bankanın etrafını uzun namlulu silahlarla çevirerek şüphelinin kaçmasını önledi. Kaçmayacağını anlayan şüpheli çatıdan atlayarak polise teslim oldu. Bankaya giren şüpheli gazetecilerin niye girdin sorusuna,” Para almak için girdi, para falan çıkmadı” cevabını verdi. Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü.
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