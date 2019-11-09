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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı - ADANA

Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı - ADANA

- Şüphelinin Adli Tıp Birimine getirilmesi - Şüphelinin polis aracına bindirilmesi Adana 'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.Merkez Yüreğir ilçesinde, üç gün önce çıkan kavgada tabancayla Zeki Bahçe'yi (43) öldürdüğü, oğlu Mustafa Bahçe'yi (28) de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sabah S'nin (56), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.Sabah S'nin, kendi tarlasını işgal edip ürün ektiğini öne sürdüğü Zeki Bahçe ile tartıştığı, araziye çit çekmek isteyince aralarında kavga çıktığı iddia edildi.Köklüce Mahallesi'nde 6 Kasım'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Zeki Bahçe ve oğlu Mustafa Bahçe silahla vurularak ağır yaralanmış, Zeki Bahçe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis Aracı Polis Hastane Arazi Anlaşmazlığı Cinayet 

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