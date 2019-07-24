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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da aranan şüphelilere şafak operasyonu

Adana’da aranan şüphelilere şafak operasyonu

Özel Harekat timlerinin koçbaşı ile kapıyı kırması

Adam Yaralama Polis Helikopteri Şafak Operasyonu Şafak Vakti Helikopter 

-Özel Harekat timlerinin içeri girmesi
-Çevredeki özel harekat timlerinden genel görüntüler
-Polis helikopterinden genel görüntüler
-Özel harekat timlerinin levye ile kapı açma çalışması
-Dedektör köpeğinden genel görüntüler
-Özel Harekat timlerinin başka bir adrese girmesi
-Çevreden genel görüntüler

( ADANA )- Çeşitli suçlardan haklarında gözaltı kararı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi- Uyuşturucu ticareti, adam yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan çok sayıda gözaltına alındı ADANA

- Adana'da çeşitli suçlardan haklarında gözaltı kararı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu ticareti, adam yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan çok sayıda gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında çeşitli suçlara karışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen operasyon şafak vakti başladı.
Özel Harekat Timlerinin desteğinde eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri detektör köpekleri tarafından arandı. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Uyuşturucu ticareti, adam yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alınarak adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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