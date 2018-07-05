Adana'da Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Toplantısı
- - Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Toplantısı - Toplantıdan detaylar - Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil'in konuşması - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'in konuşması - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil : - "Akdeniz meyve sineği problemini en az zararla atlatılmasını hedefliyoruz"ADANA (AA) - Adana 'da, ürünlere büyük zarar veren Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda toplantı yapıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Bakanlıkla işbirliği içinde meyve sineğinin yol açtığı zararları önlemeye çalıştıklarını anlattı.Başta çiftçiler olmak üzere kamu ve özel sektörün el ele vermesi halinde Akdeniz meyve sineği probleminin çözülebileceğini ifade eden Demirtaş, "Sert çekirdekli meyveleri topladık, sattık. Ancak atıkları ağaçların altında birikinti olarak duruyor. Onun üzerine bu sinekler geliyor, besleniyor, yavruluyor ve büyüyor. Tüm vatandaşlarımızın özellikle çiftçilerimizin bu konuda çok duyarlı olması lazım. Eğer bu problemi çözmezsek hem zarar uğrayacağız hem de üretimin azlığından dolayı ve ürettiğimizi satamayacağımızdan ihracatta ciddi bir düşme meydana gelecek, döviz ve gelir kaybına sebep olacak." diye konuştu. - "Hiçbir ağacı, dalı gözardı etmeksizin mücadele sürecek"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil de toplantıda yaptığı konuşmada, son 15 yıldır pek çok mevzuat düzenlemesine gittiklerini, bunları da çevreyi gözeterek yaptıklarını kaydetti. Pakdil, Akdeniz meyve sineği konusunun yeni bir gündem olmadığını, daha önce de mücadelesini yaptıklarını belirterek, bu yıl yeniden bir farkındalık oluşması için Adana 'nın öncülük ettiğini vurguladı.Konunun sadece Adana ile de sınırlı kalması gerektiğini, toplantıda ele alınanların gözden geçirileceğini ve bundan sonra neler yapılması gerektiğinin konuşulacağını aktaran Pakdil, hiçbir ağacı, dalı gözardı etmeksizin mücadeleyi sürdüreceklerini, çiftçilerin de hak ettiği, alın terinin karşılığı olan geliri elde etmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi.Pakdil, "Akdeniz meyve sineği problemini en az zararla atlatılmasını hedefliyoruz." dedi. Üretilen narenciyenin yaklaşık üçte birinin ihraç edildiğine dikkati çeken Pakdil, bu üretimin sürdürülebilmesi ve çiftçilerin gelir elde etmesi için konuya hassasiyet gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ise önlem alınmadığı takdirde narenciye konusunda ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti. Toplantıda, uzmanlar tarafından Akdeniz meyve sineğiyle mücadele konusunda sunumlar yapıldı.