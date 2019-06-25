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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu İzle

Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu İzle

- Tırın iş yerine girmesi - Polisin işyerine girmesi - Operasyonda, 35,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 35,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen polis, bir tırda ve plastik tanklarda 35,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiPolis, kaçak akaryakıtı sattığı iddia edilen Z.Ç, B.A. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Polis Kaçak Karya Akalan Kaçak Akaryakıt 

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