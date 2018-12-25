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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga

Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga

- - Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlıların polis araçlarına bindirilmesi - Baba ve oğlun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mersin'de yakalanan 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde 2 grup arasında yaşanan kavgada Ahmet Büyükgöçer (69) ve oğlu Ozan Büyükgöçer'in (35) tabancayla öldürülmesi ve İsmail İncesu'nun yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan 3 şüphelinin Mersin'de saklandığını tespit etti. Adana ve Mersin polisi ortak düzenledikleri operasyonla silahı kullandığı ileri sürülen İ.A, olay sırasında yanında bulunan F.K. ve saklanmalarına yardım ettiği iddia edilen İ.Y'yi yakaladı.Ekipler, yaptığı aramalarda, şüphelilerden İ.A. ve F.K. için düzenlenmiş 2 sahte kimlik ile bir tabanca ele geçirdi.Şüphelilerin olaydan sonra polis kontrol noktalarından rahat geçebilmek için bir belediye aracıyla kentten ayrıldıkları iddia edildi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.İ.A. ve F.K'nin Büyükgöçer ailesine ait kentteki bir büfeyi kiracı olarak işlettikleri, buranın satışı konusunda aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 Kasım'da iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Ahmet Büyükgöçer ve oğlu Ozan Büyükgöçer tabancayla yaşamını yitirmiş, İsmail İncesu yaralanmıştı.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Acil Servis Hastane Silahlı Kavga Sahte Kimlik Akalan 

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