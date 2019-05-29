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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da acı haber: 12 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi bulundu İzle

Adana'da acı haber: 12 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi bulundu İzle

Dalgıç polislerin gelmesi

Dalgıç Polis Kayıp Çocuk Gözyaşı Sulama Kanalı Adli Tıp Kurumu 

-Santrale girmesi
-Cesedin bulunduğu yere inmeleri
-Cesedin bir süre sonra çıkartılması
-Annesinin gelmesi
-Annenin ağlaması
-Annenin içeri girmeye çalışması
-Görevlilerin izin vermemesi
-Babanın ağlarken görüntüsü
-Çocuğun fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu- Anne ve baba çocuğun cesedinin bulunmasıyla gözyaşlarına boğulurken, anne onu son bir kez görmek istedi ADANA

- Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer'den (12) 27 Mayıs günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan babası Hacı ile annesi Selma Tamer durumu polise bildirdi. Polis çocuğu aramaya başladı.
Bu arada çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer'in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti. Bunun üzerine kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneğinden 15 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Ancak çocuk bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle kanal kapakları kapatılarak su kesildi. Bugün sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliğinden dalgıç polislerinde katılımıyla tekrar arama başlatıldı. Yapılan aramada çocuğun cansız bedeni Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Dalgıç polisler halatlarla çocuğun cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Bu arada, olay yerine gelen anne Tamer, gözyaşlarına boğuldu. Anne Tamer oğlunu son bir kez görmek için santrale girmek istedi ancak yetkililer izin vermedi. Baba Tamer'de oğlunun öldüğünü duyunca bir ağaç dibine oturarak gözyaşı döktü. Ceset yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi çocuğun kanala nasıl girdiğini araştırıyor. (FKE-
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