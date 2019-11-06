Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da 780 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması

Adana'da 780 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması

- Uygulamadan helikopterle havadan çekilmiş görüntüler - Polislerin yolda güvenlik önlemi alması - Ekiplerin araçlarda arama yapmasıADANA (AA) - Adana 'da 780 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, merkez Yüreğir ilçesinde 30 noktada şüphelilerin yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik denetim yapıldı.Uygulamada, çeşitli birimlerden 780 polis görev aldı. Ekiplere, bir helikopterle de havadan destek verildi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulama noktalarını gezerek denetlemede bulundu.Ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile biri namlusu değiştirilmiş 2 kurusıkı tabanca, 32 gram esrar ve 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Uygulama kapsamında, 4 bin 195 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin yapıldığı, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Öte yandan, incelenen bin 333 araçtan 4'ünün trafikten men edildiği, 58'inin sürücüsüne 22 bin 190 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Akalan Güvenlik Önlemi Sigara Kurusıkı Tabanca Helikopter 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı