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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Evde hap aranması

Polis Adli Tıp Uyuşturucu Amed 

-Hapların bulunması
-Mehmet Şefik C.
-Zanlıların adli tıpa alınması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapan polis, 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ahmet H. (20), Muhamed H. (20) ve Abdulkadir C. (18) gözaltına aldı. Zanlıların alınan ifadesinde hapların Mehmet Şefik C. isimli şahsa ait olduğunu söylediği ileri sürüldü. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, ekipler, Mehmet Şefik C.'nin peşine düştü. 3 zanlı tutuklanırken polis de Mehmet Şefik C.'yi yakaladı. Zanlı suçlamaları kabul etmedi. Ancak çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
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