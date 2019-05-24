Adana'da 57 kaçak göçmen yakalandı Haberi

-Göçmenlerden genel ve detay

-Göçmenlerin arabaya bindirilmesi

-Göçmenlerin polis merkezinden çıkartılması

-Kucağında çocuk olan göçmen



( ADANA )- Adana'da, Afgan ve Pakistan uyruklu 57 göçmen yakalandı, 1 Türk sürücü gözaltına alındı- Yakalanan göçmenlerin insan ticareti yapanlanlara 350 ila bin dolar arasında para ödediği öğrenildi ADANA



- Adana'da Afgan ve Pakistan uyruklu 57 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 Türk sürücü gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan bir minibüsten şüphelenen polis, merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama alanında aracı durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada İran'dan Türkiye'ye Ağrı üzerinden giriş yapan ve daha sonrada Adana'ya gelen 15 Pakistan ve 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Polis aracın sürücüsü Kahraman D.'yi gözaltına aldı. Kaçak göçmenler ile polis merkezine götürülerek işlemlerinin ardından Adana İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edildi. Bu arada, polis sabaha karşı da D-400 karayolunda yaya olarak giden kaçak göçmenler olduğunu fark etti. Kimi karayolundan kimi ise tarla içinden dağınık halde yürüyen 15'i Pakistanlı, 13'ü Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenlerin arasında 5 yaşında bir çocuğunda olması dikkat çekti. Şahısların ülkelerindeki iç savaştan kaçtıkları İran ve Türkiye üzerinden Yunanistan'a oradan da diğer Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenildi. Şahısların Türkiye'ye gelebilmek için 350 ila bin dolar arasında para ödedikleri öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alındıktan sonra insan ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (FKE-

