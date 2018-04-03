Adana'da 50 kaçak Afgan yakalandı

-Bekleyen Afganlar

-Genel ve detay görüntü

-Otogardan genel ve detay görüntü



( ADANA - HD)- Türkiye'ye kaçak yollardan girerek Avrupa'ya gitmek için Adana'ya gelen 50 kaçak Afgan otogarda yakalandı- Afganlar Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülerek sınır dışı edildi ADANA



- Türkiye'ye kaçak yollardan girerek Avrupa'ya gitmek için Adana'ya gelen 50 kaçak Afgan otogarda yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Afganistan'daki Taliban baskısından kaçan Afganlar yasa dışı yollardan İran üzerinden Van'dan Türkiye'ye giriş yapıp Adana üzerinden İstanbul'a oradan da Avrupa'ya geçmek istediği bilgisi üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri otogar civarında önlem aldı. Daha önce otogar içine gelen ve polis tarafından yakalanan kaçak Afganlar, bu kez insan kaçakçıları tarafından yolcu izlenimi vermek için 3'lü, 4'lü gruplar halinde otogar civarına bıraktı. Ancak bunu fark eden polis otogarın etrafında değişik yerlerde bekleyen kaçak Afganları yakaladı. Polis 50 kaçak Afganı otogarın bekleme salonuna getirdi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 50 kişi, Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülerek sınır dışı edildi. (FKE-

