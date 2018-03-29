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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirildi

Polisin baskın yapması

Polis İmalathane Sahte Rakı 

-İçeri girmesi
-Sahte rakının görüntüsü
-Genel ve detay görüntü

( ADANA -HD)- Ele geçirilen sahte rakının piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu, yaklaşık 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi ADANA

- Adana polisi piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi'nde bir adreste sahte rakı imalathanesi olduğu ihbarını aldı. Polis adrese baskın yaptı. Polis girdiği adreste 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirdi. Ayrıca polis imalathanede anason damıtımında kullanılan bir düzenek de ele geçirdi. Olayla ilgili Hüseyin K. isimli bir şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Polisin operasyonda ele geçirdiği sahte rakıyı imha etti. Ele geçen sahte rakının piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu ve yaklaşık 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.
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