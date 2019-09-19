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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi İzle

Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi İzle

Polisin kamyonette arama yapması

Asad Kaçak Harekete Geç 

-Kasada kaçak yağ bulunması
-Yağların görüntüsü
-Ele geçen malzemelerin görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da yapılan bir operasyonda 5 bin litre kaçak yağa ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 karayolunda hareket halindeki bir kamyonetin kasasında kaçak yağ taşındığı ihbarını aldı. Polis bunun üzerine harekete geçip kamyoneti D-400 karayolunda durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada plastik tanklar içinde 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi. Polis yağlara el koyarken kamyonetin sürücüsü Z.A.'yı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen kaçak yağlar imha edildi.
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