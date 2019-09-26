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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 49 kilo esrar ele geçirildi İzle

Adana'da 49 kilo esrar ele geçirildi İzle

Esrarın evde aranması

Polis Adli Tıp 

-Esrarın evde bulunması
-Ele geçirilen esrarların görüntüsü
-Zanlının adli tıp çıkış görüntüsü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ADANA )- Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı ADANA

- Adana'da bir eve yapılan baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde bir evde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda eve baskın yapan polis, poşetler içinde 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Polis ev sahibi Hakem Z.'yi (48) gözaltına aldı.Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Hakem Z. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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