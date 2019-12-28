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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da 47 litre sahte içki ele geçirildi İzle

Adana'da 47 litre sahte içki ele geçirildi İzle

- Polisin markete girmesi - Ele geçirilen sahte içki ve kaçak sigaradan görüntüADANA (AA) - Adana 'da bir markete düzenlenen operasyonda, 47 litre sahte içki ve 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir markette sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.Adrese operasyon düzenleyen polis, 94 şişede 47 litre sahte içki ve 560 paket kaçak sigara buldu.Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Sahte İçki Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

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