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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi İzle

Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi İzle

Polisin adrese girmesi

Polis Kaçak Akalan Kaçak İçki 

-Malzemeleri bulması
-Kaçak viski aromasına ele geçirmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda 3 litre kaçak viski aroması ile piyasa değeri 150 bin lira olan içki yapımında kullanılan ürün ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesinde bir iş yerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. İş yerine yapılan baskında 3 litre kaçak viski aroması ele geçirdi. Polis içkinin yanı sıra içki yapımında kullanılan piyasa değeri 150 bin liralık ürün de ele geçirdi. Zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı. (FKE-
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