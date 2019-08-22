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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 3 kişi tabancayla öldürüldü... 5 yaşındaki Osman babasının öldüğü çatışmanın ortasında kaldı İzle

Adana'da 3 kişi tabancayla öldürüldü... 5 yaşındaki Osman babasının öldüğü çatışmanın ortasında kaldı İzle

Okan Develi foto

( ADANA - FOTO) - Adana'da biri mobilet üzerinde ikisi kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü - Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi - 7 yaşındaki kız çocuğu babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu ADANA

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- Adana'da biri mobilet üzerinde ikisi kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü. Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana geldi. Hayati Özkaya kız ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle Köprülü Mahallesinde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Burada ise kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu tabanca ile başlarından vuruldu. Şahısları vuran zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanede vurulan iki şahıs da hayatını kaybetti. İki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. Babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldular Bu arada mobilet üzerinde hayatını kaybeden Özkaya'nın eşi Mehpare Özkaya ve 7 yaşındaki kızı Halide Özkaya'da cinayete öğrenir öğrenmez olay yerine geldi. Eşi Özkaya olay yerine girmek istedi ancak polis izin vermedi. Genç kadın yanındaki kızı ile gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğu babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen cinayet ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının cinnet geçiren bir astsubay olduğu öne sürüldü.
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