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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

Polislerin depoya girmesi

Polis 

-Sahte toz deterjan bulması
-Paketlenmiş deterjan bulması
-Malların arabaya yüklenmesi
-Mallara el konulması

( ADANA )- Adana polisi tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton taklit deterjan ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton sahte deterjan ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında, taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan ürünlerle ilgili merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler mahallerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 325 bin 530 TL olan 52 bin 502 adet toplam 22 ton toz deterjan, etiket, hassas terazi, dolum makinesi, kompresör ve barkot ile baskı makinesi, deterjan ham maddesi ve tuz ele geçirildi. Olayla ilgili haklarında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapılan 2 kişi adliyeye sevk edildi. (FKE-
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