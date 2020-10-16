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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Adana'da 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ele geçen yakıt

Kaçak Karya 10 Numara Yağ Kaçak Akaryakıt Kimya 

-Polisin inceleme yapması
-Genel detay görüntü

( ADANA )- Akaryakıtı satmaya çalışan kimyager gözaltına alındı ADANA

- Adana'da 20 ton kaçak akaryakıt satmaya çalıştığı iddiasıyla bir kimyager gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Organize Sanayi Bölgesinde bir kimyagerin, atık yağlara çeşitli maddeler katıp "10 numara yağ" diye tabir edilen yağı kaçak akaryakıt olarak satmaya çalıştığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, su tankları içinde 20 ton akaryakıt ele geçirdi, kimyager İ.Ö. gözaltına alındı. (FKE-
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