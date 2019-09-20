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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da 20 hükümlü yakalandı

Adana'da 20 hükümlü yakalandı

Polisin evlere gitmesi

Hükümlüler Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Kaçakçılık Şafak Vakti 

-Evlere girmesi
-Hükümlüleri alması

( ADANA ) ADANA

- Adana'da aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen 20 kişi yakalandı Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için bu sabah şafak vakti operasyon başlattı. İnfaz dedektifleri şafak vakti adreslere tek tek girdi. Adana merkezinde 77 adrese operasyon düzenleyen dedektifler, kaçakçılık, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve hakaret gibi suçlardan aranması bulunan 20 kişiyi yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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