Adana'da 2 yaşındaki minik kız beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi Haberi

-Kızın cesedinin başında ailesinin toplanması

-Ceset başında beklemeleri

-Polisin çalışması

-Beton mikserinin götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

-Annenin ağlayarak gitmesi

-Annenin kıyafet getirme fotoğrafı

-Kıyafetin cesedin üzerine serili haldeki fotoğrafı



( ADANA )- Minik kızının hiç giymediği kıyafetini cesedinin üzerine örttü- Adana'da beton mikserinin altında kalan 2 yaşındaki kızının hiç giymediği kıyafetini annesi evden getirerek cesedinin üzerine serdi- Sürücü korkup polis merkezine giderek teslim olurken, kızın akrabaları miksere zarar verdi ADANA



- Adana'da 2 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Annesi, kızının hiç giymediği kıyafetini evden getirerek cesedinin üzerine örttü. Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi, Koza Mahallesinde meydana geldi. 2 yaşındaki Birgül Binen evlerinin önündeki sokakta oynarken, mahallede bir inşaata beton getiren beton mikseri ise yoldan geçerken kız çocuğunu fark etmeyerek altına aldı. Kız çocuğu beton mikseri altında feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü kazayı fark edince kaçıp polis merkezine sığındı. Kazayı gören vatandaşlar ve kız çocuğunun akrabaları ise beton mikserine taş atarak camlarını kırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis kız çocuğunun cenazesini ceset torbası koydu. Kızının kazada öldüğünü duyan anne Remziye Binen ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Mehmet ile anne Remziye Binen kızlarının ceset torbasından çıkan ellerine sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu. Anne Remziye Binen bir süre sonra cesedin yanından ayrılıp eve gitti. Anne, kızına aldığı ve hiç giymediği kıyafeti getirerek kızının cesedinin üzerine örttü. Anne dakikalarca kızının cesedinin üzerine kapanıp ağladı. Daha sonra minik kızın cesedi otopsi için cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.



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