Adana'da 19 Mayıs'ın 100. yılı coşkuyla kutlandı Haberi

-Halkoyunu gösterisi

-Ataşbak'ın konuşması

-Gösterilerden genel ve detay

-10 engelli çocuğun annesiyle dans etmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Atarabı gösterisi



( ADANA )- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 10 engelli çocukla 10 annenin gösterisinde duygulu anlar yaşandı ADANA



- Adana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlikte 10 engelli çocukla 10 annenin gösterisinde duygulu anlar yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatmasının 100. yıl dönümünde Adana'da 19 Mayıs kutlamaları, Atatürk Parkı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar bando eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanalıları selamlayarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak, törende yaptığı konuşmada, "19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen, aziz milletimizin varlık, yokluk mücadelesinin ilk adımıdır" dedi.

Ataşbak'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan artistik jimnastik, dans ve jimnastik, güreş, halkoyunu, akrobasi gösterisi, karate ve tekvando branşlarındaki gösterileri yapıldı. Özel bir engelli eğitim merkezi tarafından 10 engelli çocuğun anneleriyle birlikte yaptığı dans gösterisi duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Ayrıca 100 genç Atabarı Türküsü eşliğinde halay çekti. Uğur Mumcu Meydanı’ndaki törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Atıç, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, çok sayıda kamu kurumu müdürü ve komutan katıldı.



