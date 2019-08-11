Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana’da 15 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu

Adana’da 15 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

Cenaze Barla 

-Vahap Aslan'ın yakınlarından görüntü
-Cesetin araca yüklenmesi
-Cenaze aracıın gidişi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da 16 yaşındaki Vahap Aslan’ın(15) cansız bedeni evinin yakınlarında bulundu. Edinilen bilgiye göre Adana’nın Merkez Yüreğir ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi mevkisinde akşam 11 sularında açık arazide bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Ailesine dolaşacağını söyleyip evden ayrılan Vahap Aslan eve dönmedi. Polise yapılan ihbarlarda Vahap Aslan’ın ikametine yakın arazide yerde yatan bir şahsın olduğu belirtildi. Olay yerine ulaşan ekipler yerde yatan şahsın Vahap Aslan olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen akrabaları Aslan’ın cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi.Aslan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı