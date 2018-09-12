Adana, ABD’ye kaçırılan 4 bin yıllık 'Hemşire Satsneferu' heykelini bekliyor İzle

-Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu röp.

-Müzedeki eserlerden genel ve detay görüntü

-Satsnefru heykelinin görüntüsü



( ADANA )- Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu: “Heykelin iade çalışmaları devam ediyor”- “Heykelin ait olduğu topraklara döneceğine inanıyoruz” ADANA



- Adana’dan ABD’ye kaçırılıp New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen 4 bin yıllık 'Hemşire Satsneferu' heykeli ait olduğu topraklara dönmeyi bekliyor. Adana'da tarihi Tepebağ Mahallesi'nde 1882 yılında bir okul inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında misyonerler tarafından çıkarılan ve kaçak yollarla patates çuvalında yurt dışına kaçırılıp New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen 4 bin yıllık 'Hemşire Satsneferu' isimli heykelin tekrar Türkiye'ye getirilmesi için iade çalışmaları halen devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, heykelin Türkiye’ye hala iade edilmediğini bakanlık tarafından çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“Eser 1882 yılında bulunmuş ve Amerika’ya götürülmüş” Dervişoğlu, Satsneferu heykelinin M.Ö 2000 yıllarında Mısır orta hanedanlığının 12. Krallığına tarihlendiğini ifade ederek, “1882 yılında bu eser bulunmuş ve Amerika’ya götürülmüş. Bakanlığımız tarafından raporlama ve Türkiye’ye iadesi hakkındaki çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımız son 10 yılda binlerce eserin iadesini sağlamıştır. İnşallah bu eserin ait olduğu topraklara döneceğine inanıyoruz” diye konuştu.

ABD’ye kaçırılan Satsneferu heykeli hakkında bilgi veren Nedim Dervişoğlu, “Heykel, diz çökmüş vaziyette siyah geoitten yapılmış ve 39 cm yüksekliğinde” dedi.

“Adana geçmişten bugüne sağlık üssü konumunda” Adana’nın geçmişte bulunan eserlere ve günümüze bakıldığında bir sağlık üssü olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti: “Anavarzadan, Dioskoridesin kitabından Sağlık Tanrıçası Akslepios’un kızı Hygieia ve Eros heykelinden, Lokman Hekimden, hemşire Satsneferu heykelinden anlaşıldığı üzere Adana’nın geçmişten bugüne kadar bir sağlık merkezi konumunda olduğunu arkeolojik veriler göstermektedir.” Öte yandan geçmiş yıllarda eski Adana Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Kurucusu Dr. Haluk Uygur’un da aralarında bulunduğu bilim insanları da heykelin iadesi hakkında imza kampanyası başlatmıştı. (ELF-

