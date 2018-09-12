Adana 2. Lezzet Festivali’ne hazırlanıyor Haberi

-Protokolden detay

-Vali Mahmut Demirtaş konuşması

-Yemeklerden detay

-Salondan detaylar



( ADANA )- Geleneksel Adana lezzetleri, Lezzet Festivali’nde- Vali Demirtaş: “Adana’nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız” ADANA



- Adana'nın geleneksel lezzetlerinin buluşacağı 2. Adana Lezzet Festivali 12-13-14 Ekim’de Merkez Park’ta bir dizi etkinlikle gerçekleşecek. Festival, 2 Michelin yıldızlı ünlü Belçikalı şef Alexandre Dionisio’un geleneksel Adana kebabını yorumlanacağı özel bir gastro şov ile açılacak. Ayrıca Solo Türk ekibi de Adana’da gösteri uçuşu düzenleyecek. Adana’da 12-13-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Adana Lezzet Festivali’ öncesi Adana Valisi Mahmut Demirtaş öncülüğünde kent protokolünün de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Adana, geleneksel Türk mutfağının önemli merkezi Vali Mahmut Demirtaş, Adana'yı her alandan çekim merkezi haline getirmek ve marka şehir hedefine ulaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Festivallerinde bu anlamda lokomotif görev üstlendiğine inanıyoruz. Bu yıl festivalimizin yerelden ulusala ulusaldan uluslararasına taşımak adına cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında da ifade ettiği üzere Çin ile ilişkilerimizi iyileştirmek kapsamında Çinli misafirlerimizi festivalimize davet ettik. Dünyada geleneksel mutfaklar ön plana çıkmış durumda Adana’da ülkemizin malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle de geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri konumundadır” dedi Demirtaş, festivalin temasının ‘Gelenekselin gücü adına’ olarak belirlediklerini söyleyerek, “2.’sini düzenleyeceğimiz festivalde Adana’nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

13 Ekim’de Solo Türk ekibi Adana’da Merkez Park’ta gerçekleştirilecek festivalde kentin önde gelen lezzetlerinin stantlarını ziyaretçilerle buluştururken çeşitli etkinliklerden gastro şovlara, tadım seanslarına, söyleşilerine ve mutfak atölyelerine yer vereceklerini kaydeden Vali Demirtaş, “Bu yıl tüm etkinliklerden farklı olarak 13 Ekim’de Hava Kuvvetleri’nin göz bebeği Solo Türk ekibi tarafından bir hava gösterisi de icra edilecek” dedi.

Pek çok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenecek 2. Adana Lezzet Festivali’nde, katılımcılara Adana kebabı başta olmak üzere ciğer, şırdan, bici bici, analıkızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemekler sunulacak. Alanda kurulacak 100'den fazla stantta lezzet ustaları ve şefler, farklı Adana lezzetlerini gastro şovlar ile konuklara tanıtacak. Lezzetler için atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Peynir ve zeytinyağı tadımı etkinliklerinin de yapılacağı festivalde çeşitli paneller düzenlenecek. (ELF-

