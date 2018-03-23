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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Adam kaçırma ihbarı ile düzenlenen operasyonda silah atölyesi ortaya çıktı İzle

Adam kaçırma ihbarı ile düzenlenen operasyonda silah atölyesi ortaya çıktı İzle

Zanlılardan görüntüler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Pompalı Tüfek Mermi 

-Ele geçirilen malzemelerden görüntüler
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te aralarında anlaşmazlık bulunan Kurt adam lakaplı U.A ile F.G isimli iki şahıs, silah zoru ile S.A isimli şahsı, kaçırarak bir eve hapsetti.Polis düzenlediği baskında şahsı kurtarırken, düzenlenen evde silah atölyesi bulundu. Kurt adam lakaplı U.A'nın da aralarında bulunduğu 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, evde el yapımı patlayıcı ele geçirdi Gaziantep'te M.Y isimli şahıs, S.A, isimli kişinin silah zoruyla kaçırıldığı yönündeki ihbarı üzerine Gaziantep Emniyet müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Şahinbey ilçesine bağlı Turan Emeksiz Mahallesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Eli ayağı bağlı vaziyette bulunan S.A, yaralı olarak kurtarılırken operasyonda silah atölyesi ele geçirildi. El yapımı bomba ele geçirildi Polis operasyonda 1 adet el yapımı (EYP) bomba, 6 adet parçalı halde kuru sıkı tabanca gövdesi, 7 adet tabanca sürgüsü, 7 adet çeşitli şarjör, 4 adet tabanca, metal kabza parçası, 16 adet plastik kabza, 16 adet çeşitli boylarda tabanca yayı, 84 parça çeşitli tabancalara ait namlu, tetik, horoz, emniyet cıvata parçası, 5 adet mengene, 6 adet matkap başlığı, 7 adet çeşitli ebatlarda pense, 7 adet çeşitli ebatlarda tornavida, 1 adet çekiş, plastik kutu içerisinde matkap, alyan gibi malzemeler, 3 adet 218 bin TL'lik senet, 5 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 18 adet av tüfeği mermisi, 1 adet elektro şok cihazı, 1 adet sustalı tabir edilen bıçak, 1 adet sallama tabir edilen bıçak, çok sayıda silah yapımında kullanılan silah parçaları ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken Kurt adam lakaplı U.A ile arkadaşı F. G gözaltına alındı. Şahıslardan F.G'nin uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama gibi 23 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu, U.A'nın ise çeşitli suçlardan 2 adet kaydının bulunduğu belirlendi. Haklarında kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma(gasp) ve 6136 S.K.M suçlarından dosya hazırlanan şahıslar, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.
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