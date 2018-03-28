'Adaletin tecellisini takip için buradayız' - ANKARA
"Adaletin tecellisini takip için buradayız" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı'nın basın açıklaması"Adaletin tecellisini takip için buradayız" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: - "Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor. Yavaş yavaş işliyor. Yavaş olmasının sebebi de çok dikkatli bir şekilde gidiliyor ki bu hain darbe girişiminin faili bulunsun ve bütün failler cezasını alsın. En sağlıklı netice alınsın. Görüyoruz ki en güzel şekilde adaletimiz işliyor" - "Adaletin tecellisini takip için buradayız. Biz AK Parti olarak en kısa zamanda en sağlıklı neticelerin alınmasını bekliyoruz ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalarda adaletin tecellisinin takipçisi olduklarını belirterek, "Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor. Yavaş yavaş işliyor. Yavaş olmasının sebebi de çok dikkatli bir şekilde gidiliyor ki bu hain darbe girişiminin faili bulunsun ve bütün failler cezasını alsın, en sağlıklı netice alınsın." dedi. Kavakcı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama yapmak üzere, Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.AK Parti teşkilatı olarak, sivil toplum kuruluşlarıyla 81 milyonun yaşama hakkına yönelik darbe girişiminin davalarını yakından takip ettiklerini belirten Kavakcı, ara verilen Akıncı Üssü ana davasına Nisan ayından itibaren devam edileceğini, 10, 16, 17, 18, 20 ve 24'üncü adliyelerde ise duruşmaların sürdüğünü aktardı.Bu davaların hepsinin 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimiyle alakalı olduğunu, bir kısmında sanık savunmalarının alınmaya devam ettiğini, bir kısımında ise mütalaaların verildiğini bildiren Kavakcı, "Biz bu davalarda şunu görüyoruz. Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor. Yavaş yavaş işliyor. Yavaş olmasının sebebi de çok dikkatli bir şekilde gidiliyor ki bu hain darbe girişiminin faili bulunsun ve bütün failler cezasını alsın, en sağlıklı netice alınsın. Görüyoruz ki en güzel şekilde adaletimiz işliyor. Biz burada başta gazilerimiz ve şehit ailelerimize destek vermek için buradayız. Adaletin tecellisini takip için buradayız. Biz AK Parti olarak en kısa zamanda en sağlıklı neticelerin alınmasını bekliyoruz ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Bu darbe girişimine en ufak katkısı olan dahi adalet önünde cevap verecek." diye konuştu. Türk milletinin 251 şehidi ve 2194 gazisi ve milyonlarca isimsiz kahramanıyla darbeye dur dediğini vurgulayan Kavakcı, adaletin tecellisiyle şehitlere ve gazilere olan minnet borcunun biraz daha hafiflemiş olacağına işaret etti."Afrin zaferinden sonra başka zaferlere imza atacak olan, bizler hayat hakkımızı rahatlıkla kullanabilelim diye hayat haklarından gözlerini bile kırpmadan vazgeçmeye hazır olan kahraman Mehmetçik'imize de selam gönderiyoruz. Ailelerine şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullanan Kavakcı, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.