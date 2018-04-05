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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adalet Bakanlığından avukatlara özel mobil uygulama - ANKARA Haberi

Adalet Bakanlığından avukatlara özel mobil uygulama - ANKARA Haberi

- Tanıtım filmiAdalet Bakanlığından avukatlara özel mobil uygulama - Bakanlık, avukatların duruşmaların tarih ve saatlerini anlık olarak takip edebilecekleri "Celse" adı verilen mobil uygulamayı kullanıma sundu - 5 Nisan Avukatlar Günü'nde faaliyete geçirilen uygulamayı ilk gününde yaklaşık bin 500 avukat indirdiANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığınca, avukatların duruşmaların tarih ve saatlerini anlık olarak takip edebilecekleri "Celse" adı verilen mobil uygulama kullanıma sunuldu.Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, avukatların duruşmalarını anlık olarak takip etmeleri amacıyla mobil uygulama çalışması başlatıldı.Bakanlık personelinin geliştirdiği programla, avukatlar için özel hazırlanan ve Ulusal Yargı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu "Celse" adı verilen uygulama 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bugün kullanıma sunuldu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Afyonkarahisar Adliyesine yaptığı ziyarette uygulamayı tanıttı. - Ücretsiz indirilecekCelse uygulaması, İOS ve Android işletim sistemi bulunan telefonlara ücretsiz indirilebilecek. Avukatlar, UYAP'taki Avukat Portal üzerinden oluşturacakları şifrelerle uygulamaya giriş yapabilecek.Avukatlar, vekili oldukları davalara ilişkin tüm duruşmaların günlük, haftalık ve aylık olarak tarih ve saat bilgilerine ulaşacak.Uygulamayla, duruşmalara ait mahkeme ve dosya kapak bilgilerine de erişim sağlanacak.Öte yandan avukatlar, mahkemelerin duruşma bilgilerini de takip edebilecek. Uygulamayla, hangi mahkemede hangi duruşmanın olduğuna yönelik bilgiler görülebilecek.Celse uygulamasıyla, avukatlar, kendi duruşmalarının hangi sürede başlayabileceğine yönelik bilgilere de erişim sağlayabilecek. Böylece, avukatlar duruşmaları anlık olarak takip ederek, duruşmalarına gecikmeden, zamanında katılabilecek.Geliştirilecek uygulamaya "duruşma alarmı" bölümü de eklenecek. Bu bölüm sayesinde de avukatlara günlük duruşma bilgileri iletilecek.Uygulamanın faaliyete geçirildiği ilk günde, şu ana kadar yaklaşık bin 500 avukat uygulamayı cep telefonuna indirerek kullanmaya başladı.

Karahisar Mobil Uygulama Cep Telefonu 

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