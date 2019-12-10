Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin:'Ordu cumhuriyet başsavcılığınca hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılması ve açık ceza infaz kurumundan firar etmesi hususunda idari soruşturma başlatılmıştır' İzle

-Açıklama



( ANKARA ) Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin:"Ordu cumhuriyet başsavcılığınca hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılması ve açık ceza infaz kurumundan firar etmesi hususunda idari soruşturma başlatılmıştır"-"Şiddete maruz kalan kadınlara ilgili tedbir akrabalarını hızla alacak ihtisas mahkemeler kurulacaktır"-"1 Aralık 2019'da ordu açık cezaevinde firar ettiği tespit edilen hükümlü hakkında aynı gün ordu cumhuriyet başsavcılığı tarafında yakalama emri çıkarılmışsa da katil zanlısı yakalanamadan bu elim hadise yaşanmıştır"



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