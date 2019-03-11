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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, Trabzon Adliyesini ziyaret etti (2) - TRABZON Haberi

Adalet Bakanı Gül, Trabzon Adliyesini ziyaret etti (2) - TRABZON Haberi

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Başsavcı ile görüşmesi - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Trabzon Baro Başkanlığını ziyareti - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün adliye personeli ile toplu fotoğraf çekimi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon 'da - Bakan Gül, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Trabzon Barosu'nu ziyaret ettiTRABZON (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Trabzon Barosu'na ziyarette bulundu.Artvin'de yapacağı ziyaret ve açılış programları öncesinde Trabzon 'a gelen Bakan Gül, Trabzon Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret etti.Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından adliye içerisindeki Trabzon Barosu'nda da üyelerle bir araya gelen Bakan Gül, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ile görüştü.Daha sonra adliye personeli ile bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Gül, Artvin'e hareket etti.Ziyaretlerde Bakan Gül'e Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da eşlik etti.

Çekim 

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