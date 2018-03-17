Adalet Bakanı Gül, “Sandık kurulunun ihmal sonucu mühürlenmeyen oylar geçerli”

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve adalet konulu programa katıldı.

Gündemi uzun süre meşgul eden mühürsüz oylar hakkında konuşan Bakan Gül, sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmeyen oyların geçerli olduğunu söyledi.



İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlediği Haliç Forumu programında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve adalet konusu masaya yatırıldı. Oturum başkanlığını Avukat Hüsnü Tuna’nın yaptığı programa konuk konuşmacı olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı.

“68 yıllık uygulamalar devam edecek”Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve adalet ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren Bakan Gül, 2019 seçimleri öncesi gündemde olan partilerin ittifak yapması hakkında konuştu.

Yapılan ittifakları yasal bir zemine oturtmak için düzenleme yaptıklarını ifade eden Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Siyasette 2019 ile birlikte yeni bir döneme giriliyor. Mevzuata bakıldığında bir siyasi parti başka bir siyasi partiyi destekleyemiyor ama ittifak dediğimiz realite sandığa yansıyordu. Bizim yapmış olduğumuz kanun değişikliği esas itibariyle ittifakı yasaklayan hükümlerin ortadan kaldırılması. İttifaka yasal zemin getiren bir düzenleme içeriyor. Onun ötesinde seçim sistemine yönelik hiçbir değişiklik yok. İkinci başlık olarak seçim güvenliğine ilişkin düzenlemeler var. Buradaki temel yaklaşımımız da gizli oy ilkesini tam anlamıyla hayata geçirmek. Mevcut uygulamalarda 1950 yılından bu yana 68 yıllık seçim tarihimize olan tüm uygulamalar devam edecek. Tüm sandıklar siyasi partilerin ve hakimlerin denetimi ve gözetiminde olacak. Biz seçmene ihbarda bulunma imkanı getiriyoruz” “Sandık kurulunun ihmal sonucu mühürlenmeyen oylar geçerli” Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, referandum sonrası gündemi uzun süre meşgul eden ve yeni sistemde düzenleme getirilen mühürsüz oylar hakkında da açıklama yaptı. Kamuoyunda mühürsüz oy ile ilgili yanlış bir algının çıkarıldığını belirten Bakan Gül, “Mühürle ilgili çok tartışılan bir düzenleme oldu ama işin aslı şu: 298 sayılı kanunda hangi oy pusulalarının geçersiz olduğu söyleniyor. Onlardan biri de sandık kurulunun mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir diyor. Düzenleme bu yönde. Bizim getirmiş olduğumuz düzende sandık kurulunun mühürlemediği oy pusulaları geçersiz. Burada asla bir değişiklik yok. Kamuoyuna çok yanlış anlatılan bir konu. Sanki sandık kurulu mühürlemezse o oy geçerli gibi bir algı çıkıyor. Hayır, bizim düzenlememizde şu var. Sandık kurulu mührü olmayan oy pusulaları geçersizdir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun filigranı olan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından verildiği kesinleşen ve mührü olan ancak sandık kurulunun ihmali nedeniyle sandık kurulu mührü basılmayan oy pusulaları geçerlidir” dedi.

Bakan Gül ayrıca 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem yapılanların Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılan başvuruların sonuçlanmaya başlaması ve bekleyen dosya sayısının gündeme gelmesine ilişkin açıklama da yaptı. Komisyon tarafından yeni bir alt yapının oluşturulduğunu ve haftada yaklaşık 800 dosyanın karara bağlandığını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yasama, yargı ve yürütmede yapılan değişiklere de değinen Adalet Bakanı Gül en fazla değişikliğin yürütme alanında yapıldığının altını çizdi.

