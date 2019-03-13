Adalet Bakanı Gül: 'Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz' ANKARA
Adalet Bakanı Gül: "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz" ANKARA - Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katıldı. (1)Adalet Bakanı Gül: "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz."
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