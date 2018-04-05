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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, mobil 'Celse Uygulaması'nı başlattı

Adalet Bakanı Gül, mobil 'Celse Uygulaması'nı başlattı

-Bakan Gül'ün uygulamanın startını vermesi

( AFYON KARAHİSAR)- Avukatlara dava takibinde büyük kolaylık sağlayacak AFYON KARAHİSAR

Akıllı Telefon Karahisar 


- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye genelinde bugün uygulamaya başlanılan Celse Uygulaması devreye soktu. Afyonkarahisar’da 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında gerçekleştirilen programa katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada yaptığı konuşmanın ardından avukatlara dava takibinde büyük kolaylık sağlayacak Celse Uygulamasının başlattı. Avukatların akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamanın büyük kolaylık sağlayacağını belirten Bakan Gül, uygulamanın avukatlara hayırlı olması temennisinde bulundu. (HK-
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