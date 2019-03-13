Adalet Bakanı Gül: 'Hukuki güvenlik ilkesinden ödün vermeden vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştıracak adımlar attık' ANKARA İzle
Adalet Bakanı Gül: "Hukuki güvenlik ilkesinden ödün vermeden vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştıracak adımlar attık" ANKARA - Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katıldı. (4)
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