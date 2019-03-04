Adalet Bakanı Gül: “FETÖ’nün şişirdiği, ipini kandile verdiği bu balonu 31 Mart’ta Sarıkaya patlatacak”

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Karşımızda bir ittifak birleştirmeye çalışıyorlar, bir balon şişirmeye çalışıyorlar. Bu balonu şişiriyorlar, şişiriyorlar. FETÖ şişiriyor, Pensilvanya şişiriyor, kandil şişiriyor. Ama FETÖ’nün şişirdiği ipini kandile verdiği bu balonu 31 Mart’ta Sarıkaya patlatacak, söndürecek” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Sivas programının ardından Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile birlikte Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Burada vatandaşlara seslenerek istikrar vurgusu yapan Adalet Bakanı Gül, yerel yönetim ve belediyelerde de istikrarın şart olduğunu söyledi.



Türkiye’nin daha iyi yerlere gelmesi için 31 Martta vatandaşların bir tercihte bulunacağını açıklayan Gül, “Seçimler elbette bir kardeşlik havası içerisinde olacaktır. Demokrasidir, bir bayramdır, bir şölendir. Herkes aday olur, bunlar siyasi rakibimizdir. Ama biz Türkiye’de bütün dünyada Türkiye için hesabı ya da planı olanlar o gün Recep Tayyip Erdoğan hükümette kazandı yerel seçimlerde de nasıl bir oy aldı diye AK Partinin oy hanesine bakacaklar. Bu yüzden karşımızda bir ittifak birleştirmeye çalışıyorlar, bir balon şişirmeye çalışıyorlar. Bu balonu şişiriyorlar, şişiriyorlar. FETÖ şişiriyor, Pensilvanya şişiriyor, kandil şişiriyor, Türkiye’nin büyümesini ilerlemesini bu milletin evlatlarının başı dik gezmesini, huzur içerisinde gezmesini istemeyenler şişiriyor. Ama FETÖ’nün şişirdiği ipini kandile verdiği bu balonu 31 Mart’ta Sarıkaya patlatacak, söndürecek” dedi.

Seçimlerin ardından istihdama yönelik adımlar atacaklarını da anlatan Gül, “Biz durmak yok yola devam diyerek bu seçimleri de yaptıktan sonra artık seçim değil geçim işine bakacağız. 4,5 yıl seçim yok, 4,5 yıl ülkemizi Yozgat’ımızı nasıl büyütürüz nasıl istihdam alanı açarız, turizmde, ekonomisinde esnafımıza, işçimize, patronumuza nasıl iş imkanı olur bunların peşine koşacağız. Kendi insanımın peşinden gideceğim onu yücelteceğim. Cebindeki parayı artıracağım, sofrasındaki ekmeği daha fazla büyüteceğim huzurunu artıracağım. Bizim derdimiz bu. O yüzden hükümetle beraber yerel yönetim belediyelerde de istikrarın devamı, huzurun devamı için şart. Kendimiz için oy vereceğiz, çocuklarımız için oy vereceğiz, geleceğimiz için oy vereceğiz. Bu nedenle Türkiye’de AK Parti bu milletin kaderiyle hep bütünleşmiştir. Çünkü 7 Haziran örneğini gördük, terörü azdırıyorlar, ekonominin şartlarına müdahale ediyorlar. Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Ama bugün Türkiye üzerine oynanan bütün oyunları bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çöze çöze gittik çözmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



